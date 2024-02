Hallo Dan,

hier ist Joe.

Ich hoffe, es geht dir gut.

Wir haben den 21. Dezember

und jetzt haben sie gerade zur Nachtruhe geläutet.

Vielleicht komme ich wegen guter Führung vorzeitig raus.

Dann wäre ich im Juli draußen.

Kannst du bitte meine Kinder an Weihnachten für mich küssen?

Und bitte, lass nicht zu, dass sie wegen mir weinen…

Ich schätze mal, dass die Brüder von Queensland runterfahren

und Stella von der Küste mit dem Flugzeug kommt.

Sie haben ja in der Wettervorhersage von bis zu 38 Grad gesprochen,

aber den Braten wird’s ja wohl trotzdem geben…

Wer macht denn jetzt die Soße?

Wetten, dass sie nicht wie sonst schmeckt?

Nimm Mehl, Salz, ein bisschen Rotwein!

Und vergiss nicht ordentlich Tomatensauce dazuzugeben,

damit sie süßer wird und diesen besonderen Geschmack bekommt.

Grüß bitte Angus, Frank und Dolly ganz lieb von mir,

sag ihnen, dass es mir leid tut, dass ich es diesmal vermasselt habe.

Und schau bitte nach Rita,

ich werde an sie denken am Weihnachtsmorgen,

wenn ich in der Schlange stehe.

Mary hat also einen neuen Freund – hab ich gehört.

Hoffentlich kann er sich halten…

Kannst du dich an den Letzten erinnern?

Wie hieß der nochmal? (Der hatte immer so viel Kölnisch Wasser dran.)

Und Roger! Weißt du, ich vermisse sogar ROGER.

Weil hier drinnen gibt’s definitiv niemanden,

mit dem ich mich streiten will.

Feiert schön die Geburt Jesus,

frohe Weihnachten euch allen.

Ich werde es so vermissen:

die Freude und das Leid.

Und später am Abend,

legst du wahrscheinlich Junior Marvin auf

und schiebst die Tische an die Wand.

Und du wirst mit Rita tanzen,

ich weiß ja, dass du sie wirklich magst

Aber tanz nicht zu eng mit ihr!

Bruder fall mir nicht in den Rücken, bitte…

Entschuldige, das wollte ich jetzt nicht sagen.

Meine Gedanken spielen verrückt und

machen aus einer Mücke einen Elefanten.

Manchmal weiß ich nicht mehr,

was nur in meinem Kopf und was Wirklichkeit ist.

Weißt du, ich liebe sie wirklich –

sie ist die, die mich rettet.

Du, ich werde dann wieder die Soße machen

und das Bratenfett probieren…

Sag ihr bitte, dass es mir leid tut – und ja,

ich liebe sie, ich liebe sie unendlich -

sag allen, dass es mir leid tut.

Und küss die Kinder, wenn sie müde sind

Bald mach ich wieder die Soße, richtig viel Soße!

Ich werd’s wieder gutmachen, bei euch allen…