Gestern Nacht habe ich meine alte Liebe getroffen,

auf der Straße, einfach so.

Sie sah so glücklich aus, als sie mich gesehen hatte.

Ich habe nur gelächelt.

Wir haben über die alten Zeiten geredet,

ein paar Biere getrunken...

Wobei – ich bin nicht grade ein Mann, der Gesellschaft sucht.

Eingelaufene Pfade verlasse ich nur ungern.

Und ich fall auch nicht auf Liebeslieder rein, die man mir ins Ohr säuselt.

Aber nach so vielen Jahren – ich glaube, ich hab? immer noch ?nen Knall.

Vier Uhr Morgens, müde und so verkatert,

dass man sich das Leben aus dem Körper wünscht.

Aber ich mache mir keine Sorgen, warum auch?

Es geht sowieso alles zu Ende.

Jetzt sitze ich hier an meinem Fenster

und gucke den Autos zu, wie sie von links nach rechts fahren.

Ich fürchte, dass ich irgendwann eine Riesendummheit begehe.

Wofür mich aber niemand verurteilen kann.

Weil ich ja verrückt bin.

Trotz meines Alters.