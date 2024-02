Es waren ja die klugen Köpfe,

die bis jetzt das Sagen hatten.

Jetzt wird es mal Zeit für die Dummen.

Lass mal die sagen, wo es lang gehen soll.



Wir bitten die ganze Welt zu einem kleinen Tänzchen

Und geben mal der Dummheit eine Chance.



Wir haben genug gehört,

von all den Experten und ihren Geschäften.

Scheiß auf die Fakten,

wir hören nur noch auf unser Gefühl.



Political Correctness?

Scheiß drauf!

Ich will auch nicht groß über die Welt nachdenken,

ich will über mich selbst reden.



Anstatt mit kompetenter und einfühlsamer Hand zu regieren,

lass uns die Welt mal vor den Kopf stoßen,

mit idiotischer Engstirnigkeit.



Du nennst das Korruption.

Ich nenne es gerechten Lohn.

Das hält die Kumpels bei der Stange,

die Vorstandsvorsitzenden.



Jetzt reden wir mal von Mann zu Mann.



Wir brauchen einen Anführer,

der weiß, dass Geld bestimmt,

wo du in der Gesellschaft stehst,

der ein gutes Auge hat

und einen geilen Arsch zu schätzen weiß.

Also jetzt nicht so einen Volltrottel,

einfach einer von den Jungs.

Verleiht doch der Dummheit mal einen Preis!