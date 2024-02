Ich muss beschränkt sein!



Seh dich im Fernsehen,

telefoniere mit dir jeden Tag

fliege über den großen Teich

Nur damit du deinen Willen bekommst.

Zuhause versteht niemand,

warum ich mit jemandem zusammen bin,

der offensichtlich so dumm ist!

Wo die Liebe hinfällt...

und sie wird stärker, je öfter wir uns treffen,

und du meine Hand schüttelst.

Niemand kann sich so recht vorstellen,

was Macht für einen Menschen bedeuten kann.



Bevor wir uns das erste Mal trafen,

dachte ich wie jeder andere auch,

dass du nur ein stinkreicher Trottel wärst,

In Wirklichkeit warst du der Falke, auf der Jagd nach der Taube!

Nicht im Traum dachte ich, dass ich zum Bauernopfer würde!

Jetzt sind wir auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden

und jeder ist sich dessen bewusst.



Ist Dummheit gleich Dummsein?

Oder ist es eine Form von Gerissenheit?

Bedeutet dir unsere Partnerschaft wirklich etwas?



Ich muss dir diese Frage stellen,

so wie es jeder Liebhaber tun würde.

Hast du aus mir einen Narren gemacht?

Bist du nicht der, auf den ich gewartet habe?

Du grinst und ich stehe dumm da.

Das hat nichts mit Aufrichtigkeit zu tun, jeder weiß es!



Langsam dreh ich durch.

Bist du wirklich dumm oder einfach nur gerissen?

So hast du mein Herz gestohlen,

ich bin wie benommen.