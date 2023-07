Geh zu Fred Segal in Hollywood, wo die Stars shoppen!



Da wirst du sie treffen !



Ihr Lachen ist so laut, dass sich die Leute nach ihnen umdrehen.



Immer auf der Suche nach einem Sugardaddy, der eine Runde Schampus schmeißt.







Was ist eigentlich aus dem Mädchen geworden, das Präsidentin werden wollte?



Sie tanzt jetzt neben 50 Cent im Videoclip.







Immer zu zweit oder zu dritt sind sie unterwegs,



tragen winzige Tops und noch kleinere Hunde auf dem Arm.







Wo sind bloß die schlauen Mädchen geblieben?







Die Dummheit breitet sich wie eine unheilbare Krankheit aus.



Eine Epidemie, der die ganze Welt zum Opfer fällt.



Irgendwann dreh ich noch durch, pack’ s einfach nicht mehr.







Ich bin heilfroh, dass ich niemals so eine Dumpfbacke sein werde.







Ich wünsche mir Mädchen,



die gegen den Strom schwimmen und wissen, was sie wollen!



Aber die Wirklichkeit ist eine Katastrophe, eine Welt zum Verzweifeln.



Das Einzige, was diese Mädels interessiert, ist ob ihre Frisur noch sitzt.







Na Du Paparazzi-Luder?



Meinst du, ich hätte auch Schlag bei den Jungs,



wenn ich mein blondes Haar in den Nacken werfe



und den BH mit beiden Händen fest nach oben schiebe?







Oh nein, ich will keine von diesen Dumpfbacken sein.