Sammy ging’s mies,

hat sich immer und immer wieder die Show angesehen.

Er wusste,

die Zeit war gekommen.

Er hatte beschlossen,

dieses tote Leben hinter sich zu lassen.

Sein Boss sagte zu ihm:



Junge, schlag dir diese Flausen aus dem Kopf.

Sammy! Was glaubst du, wer du bist?

Du hättest in der Emerald Bar sauber machen sollen.



Breite deine Flügel aus

Und flieg weg – weit weg!

Breite deine kleinen Schwingen aus und flieg weit weit weg

Reiß dich zusammen

Weil du weißt, dass du es besser machen solltest

weil du ein freier Mann bist.



Er verbringt die Abende allein in seinem Hotelzimmer,

denkt insgeheim daran,

er wünscht sich, meilenweit weg zu sein

und nichts auf der Welt würde ihn aufhalten.



Seit er klein war

hatte er nie Glück – bei gar nichts.

Immer war alles mühsam und schwer gewesen.

Die Zeit war gekommen,

er hatte sich entschieden.



Anderer Sprecher:

„Dies könnte meine LETZTE Chance sein“.



Sein Boss sagte zu ihm:

Jetzt hör mal zu, Junge

du träumst hier immer nur rum,

du hast keinen richtigen Ehrgeiz.

SO kommst du nicht weit

Sammy, Junge!! Weißt du nicht, wer du bist?

Warum kannst du hier in der Emerald Bar nicht glücklich sein?



O.K. Kleiner,

Breite deine Flügel aus

Und flieg weg – weit weg!

Breite deine kleinen Schwingen aus und flieg weit weit weg

Reiß dich zusammen

Weil du weißt, dass du es besser machen solltest

weil du ein freier Mann bist.

Ok Kleiner, FLIEG MIT MIR!