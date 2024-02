per E-Mail teilen

Wir können alle an den Strand runtergehen. Die Luft dort einatmen, die Sonne tanken, im Meer schwimmen und alle Erinnerung wegspülen lassen. Aber wir können auch was anderes versuchen: Nämlich aufzuhören, die Angst, die ständig da ist, zu ertränken. Frag wen du willst: jeder weiß das. Und alle wissen, dass es nie mit Absicht war. Dass es halt passiert ist. Aber dass es immer noch da ist, unterschwellig, unsichtbar. Der Himmel will eine Antwort. Nur: Gebete werden selten erhört.