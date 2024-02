Mensch, das waren noch Zeiten!

Musik auf Vinyl rotierte mit 33 und 45 Umdrehungen auf dem Plattenspieler!

Zum ersten Mal habe ich mich so richtig lebendig gefühlt!

Ich schnappte mir Mama’s Besenstiel und tat so,

als wär’s die teuerste Gitarre der Welt!



An dieser Einstellung wird sich nichts ändern.

Gib mir eine Steckdose für meinen Verstärker

und ich setze mit der Gitarre dein Wohnzimmer in Brand!



Ich war damals scharf, wie eine tickende Zeitbombe, die auf den Urknall wartet.

Aber Null Chance auf einen großen Auftritt!

Doch jeder wusste, wie heiß ich darauf war, endlich loszulegen zu können!



Um bei einem Nachwuchswettbewerb mitmachen zu können,

klaute ich meinem großen Bruder die Gitarre.

Oh Mann, das hätte ich lieber lassen sollen, denn es gab einen Riesenzoff!

Und 2000 Nächte später war ich noch immer nicht im Radio!



Also suchte ich mir einen ausgebufften Partner,

und gemeinsam schafften wir den Sprung nach vorn,

bekamen die fettesten Kritiken

und fanden uns plötzlich auf dem Cover des „Rolling Stone“ wieder.

Das war’s, wovon ich immer geträumt hatte.

Endlich wusste die ganze Welt, wie heiß wir waren.

Mit Energie randvoll geladen.



Heute leben wir im Zeitalter der Downloads,

im digitalen Kampf mit Bits und Bytes!

Trotzdem ist es immer noch Musik, und sie läuft im Radio.



Auf der Bühne werde ich zum Tier und bringe den Laden zum Kochen!

Ich weiß, wie ich das Publikum packen kann!

Für mich spielt es keine Rolle, wo ich meine Gitarre in die Hand nehme,

ob auf Tour oder zu Haus, in meinem Wohnzimmer.



Denn ich bin scharf drauf, Musik zu machen!

Wie eine tickende Zeitbombe kurz vor der Explosion!

Und eins lass dir gesagt sein:

Seit 73 rocken wir jetzt ab und daran wird sich nichts ändern.