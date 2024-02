Was ist Liebe, wenn nicht das seltsamste aller Gefühle?

Eine Sünde, die du für den Rest deines Lebens hinunterschluckst...

Du hast nach einem Menschen gesucht, dem du vertrauen kannst.

Jemanden, der dich liebt bis deine Tränen getrocknet sind.



Sie (die Liebe) lebt von einer Ernüchterung bis zur nächsten.

Wir aber gehen dahin, wo das wilde Blut fließt

und die Leidenschaft uns mitreißt.

Auf unseren Körpern tragen wir die gleichen Narben

Liebe mich, wo immer du auch bist.



Wie kannst du lieben wenn dein Vertrauen schon lauter Rostflecken hat?

Wie kannst du etwas verändern, was das Wilde gezähmt hat?

Du hast doch nach einem Menschen gesucht, dem du vertrauen kannst,

der dich liebt, immer und immer wieder.



Wie kannst du lieben, wenn keine Gefühle da sind?

Wie kannst du etwas verändern, was das Wilde gezähmt hat?

Ich habe nach einem Menschen gesucht, dem ich vertrauen kann,

der mich liebt, immer und immer wieder.



Sie (die Liebe) lebt von der schwachen Glut der Ernüchterung.

Wir aber gehen dahin, wo die Leidenschaft uns mitreißt.

Auf unseren Körpern tragen wir die gleichen Narben mit uns rum.



Wie kannst du in einer Nacht ohne Gefühle lieben?

Sie sagt: „Liebster, ich höre Geräusche, ich sehe Wut“

Sie sagt: „Liebe ist nicht feindselig“

Liebe mich, wo auch immer du bist.



Wo immer du bist