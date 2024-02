Robbie:

Morgens wach ich auf

mit verstrubbelten Haaren im Gesicht

und sie sagt: Hi!

Ich setz mich eilig an den Frühstückstisch

während die Kinder in die Schule gehen.

Sie nimmt meine Hand,

drückt sie und sagt: Wie gehts dir Schatz?

Ich schau dann zu ihr rüber, seh ihr Lächeln,

das mein Herz erwärmt

und ich seh meine Morgensonne

also - wenn das nicht Liebe ist...

Beide:

... dann hat Gott auch keine kleinen grünen Äpfel gemacht

und im Sommer regnet es nie in Indianapolis.

Dann gibt’s auch keine Kinderbücher

(von Dr. Seuss, zum Beispiel „Der Grinch“)

kein Disneyland und keine Geschichten von Mutter Gans

und keine Kinderlieder.

Gott hat diese kleinen grünen Äpfel nicht gemacht

und im Sommer regnet es nie in Indianapolis

und wenn ich mich nicht gut fühle,

dann denke ich an dein strahlendes Gesicht und beruhige mich.

Kelly:

Manchmal rufe ich ihn an,

obwohl ich weiß, dass er sehr beschäftigt ist

und frag ihn, ob er kurz weg kann

und mit mir was essen will.

Dann lässt er alles stehen und liegen

und beeilt sich, nur um mich zu treffen.

Ach ... und ich komm immer zu spät...

(verlegenes Lachen/entschuldigend).

Er sitzt dann da, wartet ganz geduldig

und lächelt wenn er mich sieht,

einfach weil das so seine Art ist

Also - wenn das nicht Liebe ist...

(im Original von Frank Sinatra)