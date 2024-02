per E-Mail teilen

Ich vermisse nicht dich, sondern die, die du einmal warst.

Du klingst nicht mehr echt, also ruf mich bitte nicht mehr an.

Deine Liebesschwüre bekommt man inzwischen im Zehnerpack billiger.

Du tust so, als ob du es voll drauf hättest. Hast du aber nicht.

Ich liebe dich Baby,

Aber sieh es ein: Sie ist Madonna.

Kein Mann würde sagen, dass er sie nicht will.

Ihr Blick sagt mir, dass es jetzt Zeit ist, zu gehen.

Du bist erfroren, und ich bin schuld daran.

Sie muss versaut sein, damit man ihr glaubt,

das ist eben ihre Masche und hat nichts mit dem zu tun, was sie für mich bedeutet.

Zufällig war ich in einem Raum, wo Leute tanzten und ebenso zufällig tanzte sie direkt neben mir.

Ich erzähle dir mal ein Geheimnis:

Wir waren was trinken

Mit Kate Moss und Stella McCartney. Gwyneth Paltrow war auch da mit ihrem Typen von Coldplay.

Aber ich wollte einfach nur Madonna mit nach Hause nehmen.

Ich liebe dich Baby,

Aber sieh es ein: Sie ist Madonna.

Es liegt an mir, und nicht an dir.

Ich muss weiterziehen

Du bist vielleicht jünger, aber sie hat Groove

Es tut mir leid meine Liebe, aber Madonna ruft nach mir.