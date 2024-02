Mal wieder einer von den Tagen, an denen alles aufhört und nix mehr anfängt, ha?

Alle einsamen Herzen in der Stadt sind mit’m Flieger weg,

alle guten Frauen verheiratet und alle hübschen Männer schwul.

Und du fühlst dich benachteiligt.

Glaubst du, du bist zu klein?

Stimmt was mit deinem Humor nicht?

Oder mit deinen Tränensäcken?

Oder mit deinem Gewicht, weil du überall Dellen hinterlässt, wo du dich hinsetzt?

Geht dir langsam alles auf den Sack?

Wirst du das alles überstehen?

Bleibt dir eh nix anderes übrig.



Vergiss die ganzen Liebeslieder,

weil du dem Gefühl doch nicht ausweichen kannst,

und dem ganzen Zeug, das dir in den Ohren klingelt:

Liebe macht alles wieder heile,

Liebe macht alles wieder gut?

Glaubst du da dran?

Oh, ich vergaß, du musst ja dran glauben.



Aber was, wenn du in der ganzen Stadt niemand findest, den du lieben könntest?

Wenn dich dieses neue Jahrhundert einfach nur fertig macht?

Such dir die eine, die ganz große Liebe.



Machs wie ich.

Ich guck mir alles ganz genau an,

bis ich was finde.

Wie die Kleine da. Schreit so schön.

Und ich brauch mich nur zurücklehnen und zuzusehen, wie die Kohle reinkommt.

Ich weiß zwar, dass sie irgendwann mal abhaut,

weil solche Mädels einfach gern die Seiten wechseln.

Ja, kann schon sein, dass ich ein Unmensch bin.

Aber ich such halt auch nach dieser einen Superliebe,

Macht ja jeder, oder?