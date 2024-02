Sie sagte, ich bin so hilflos.

Keine Ahnung, ob wir’s nochmal schaffen,

oder ob ich lieber gleich den Koffer packen soll.

So war das nicht geplant!

Was nützt mir ein Schlüssel ohne Schloss?



Die innere Stimme sagt mir: Reg dich nicht auf!

Alles im Leben macht Sinn!

Nur ich habe keine Ahnung welchen!

Immer wieder neue Überraschungen!

Doch dieses Mal werde ich die ausgetretenen Pfade verlassen

und auf Risiko spielen.



Was soll ich tun?

Dieser Nebel um mich herum scheint undurchdringlich!

Ich versuche alles, doch eine Perspektive ist nicht in Sicht.

Mädel, ich brauche Abwechslung, um voran zu kommen.



Sie sagte, halt mich fest!

Ich habe mich zu weit aus dem Fenster gelehnt und jetzt Angst, abzustürzen.

Du bist der einzige, der mich wirklich kennt und meine zerrissene Seele nicht ignoriert.



Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.

Alles dreht sich im Kreis und wir treten auf der Stelle.

Doch dieses Mal lass ich’s drauf ankommen, denn es kann nur besser werden.



Ich sehne mich nach deiner Umarmung,

nach all den Dingen, die ich lieber vergessen sollte.

Keine Chance!!

Ich glaube, dieses Mal brauche ich ein bisschen Hilfe.