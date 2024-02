So ganz nebenbei sagst du:

„Sorry Baby, ich bin heute mit Freunden unterwegs.

Mach dir keine Sorgen, wenn’s spät wird!“

Aber ich weiß genau, was da abgeht,

wie du mich auf mieseste Weise betrügst!



Jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber:

Ab sofort läuft das nicht mehr.

Du kannst gern so weiter spielen, aber nicht mehr mit mir.

Was zur Hölle glaubst du eigentlich, wenn du vor dir hast?



Ich bin dir auf die Schliche gekommen,

habe versucht, dich auf dem Handy zu erreichen

und deine Freunde ausgehorcht.

Dann habe ich dich zusammen mit einer anderen Frau erwischt.

Also erzähl mir keine Stories!

Ich hab’s mit meinen eigenen Augen gesehen!

Pack deine Sache und verschwinde.

Ich habe deine Lügen satt!



Hau ab und mach die Tür von draußen zu!

Ich habe dich so satt, verstehst du?

Bewege deinen Hintern!

Ich lass mich nicht mehr von dir verarschen!

Mach dich vom Acker!



Such dir eine andere Dumme - bis du schwarz wirst!

Aber so etwas Gutes wie mich, wirst du nicht wieder finden.



Ich weiß, das hörst nicht gern, aber du verdienst es nicht besser.

Ab sofort ist das dein Problem. Werd damit fertig!