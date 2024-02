Wenn du schwierige Zeiten erlebst,

wenn du dich unsicher fühlst,

wenn du dir verloren vorkommst

und nicht mehr weißt wohin,

wenn du in die Zukunft schaust

und schlimme Vorzeichen für dich siehst:

Das ist die Angst vor dem Absturz, die uns alle bedroht.

Und wenn deine Welt nicht so geworden ist, wie du es geplant hast:

Dann komm mit mir.

Wir können die Welt hinter uns lassen.

Du weißt doch nie, was wir noch finden können.

Zusammen können wir die Zeit nehmen und Gutes aus ihr machen.

Wir können die Welt hinter uns lassen.

Was dir auch auf der Seele liegt:

Zusammen können wir die Zeit nehmen und Gutes aus ihr machen.



Egal, was du empfindest,

egal, was du brauchst.

Wenn du an die Liebe glaubst, dann wirst du es schaffen.

Wir haben alle unsere Illusionen,

wir haben alle unsere Träume

aber es gibt Zeiten, in denen das Leben nicht so ist, wie es zu sein scheint.



Und wenn deine Welt heute nicht in Ordnung ist,

dann suche und finde dich in dir selbst.

Wenn deine Gedanken miteinander streiten, dann lauf nicht tot:

Komm einfach mit und lasse die Welt hinter dir.