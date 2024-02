In Santa Monica,

also wenns Winter ist,

da sind die Straßen faul.

Da kannst Du durch die Menge latschen,

und keiner will was von Dir.

Deinen Kaffee trinkst Du hier am besten im kühlsten Club an der Promenade.

Da wo die Leute unvermeidlich schön sind - egal, wo Du hinguckst.

Wenn ich dann hier sitze, frage ich mich, warum eigentlich.

In Santa Monica haben alle moderne Namen, wie Jake, oder Mandy.

Und moderne Körper auch.

Und auf den Boulevards mußt Du dauernd diesen Inline-Skatern ausweichen,

oder sie nieten Dich um.

Ich hab’ mich noch nie irgendwo so einsam gefühlt.

Oder so fehl am Platz.

Und nirgends wollte ich so unbedingt hin.



Die einzige Rettung ist das Telephon.

Da bin ich wer.

Da bin ich jeder, der ich sein will.

Norman Mailer. Oder ein Supermodel.

Jedes Alter, jede Figur.

Ein Alien, oder ein Kreuzritter. Egal.

Und Du würdest auf keinen Fall einen Unterschied bemerken.

Würdest Du doch nicht, oder?