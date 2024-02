Mit den Händen voller Gold kannst du jede Lüge rechtfertigen und dir alles kaufen! Doch wenn die Regale leer sind, kommt für dich die Erkenntis, dass es nur die wahre Liebe ist, die dich auf den rechten Weg bringen wird.

Dann heißt es für dich: Zahltag !!!



Und es ist Schluss mit diesen kleinen Notlügen!

Suche und finde diesen Weg!

Erkenne deinen Irrtum und zahle den Preis dafür.



Ohne Nächstenliebe gibt es kein Morgen in dieser Welt.



Die Zeit der Herumtreiberei ist vorbei,

folge dem Ruf deines Herzens und du wirst dein wahres Zuhause finden!



Wenn du alles ausprobiert...,

dir alles genommen hast, was du bekommen konntest,

erst dann wirst du den Sinn des Lebens erkennen und deinen Kopf wieder erheben können.



Bitte um die Kraft und Stärke dafür, dieses Ziel zu erreichen.

Du bist nicht allein!

Also suche den Mitmenschen und teile diese Erkenntnis mit ihm.



Jetzt, da du weißt, was du falsch gemacht hast, sprich darüber.

Und vielleicht findest du dann auch diesen kleinen Notizzettel

auf deinem Telefon mit der Botschaft: „Mach reinen Tisch!“



Reiß dich zusammen, Mädchen. Kopf hoch! Steh aufrecht!

Hab Spaß am Leben und finde dein Glück in dieser Welt.



Das gilt für jedermann, egal ob Mann, Frau oder Kind:

Kämpfe, sonst hast du verloren.



Gold ist nur die halbe Wahrheit – Im Leben zählen andere Dinge.