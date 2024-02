Oh mein Schatz, bewahre Dir Poesie und Freude!



Ich verlange nicht, dass immer eitel Sonnenschein sein muss

und jeder Freitag Fiesta ist!

Erspar mir deine permanenten Bitten um Verzeihung,

denn deine Tränen sind doch nur Show.

In Wirklichkeit bist du bereits auf der Suche nach was Neuem!

Und das tut weh, mein Lieber!



Mir auch!



Ohne mir zu sagen wohin, bist du bist fort gegangen!

Ach Schatz, es ist eine Höllenqual, dich zu verlieren.



Ich weiß, ich bin kein Heiliger. Aber ich mach das wieder gut, Süsse.



Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

und von deinen ständigen Entschuldigungen werde ich nicht satt!



Nur aus Fehlern lernt man und heute weiß ich, dass mein Herz dir gehört.



Hör auf mit dem Gesülze und verarsch jemand anderen.

Mein Lieber: Auf Nimmerwiedersehen!

Ich verlange nicht, dass Rosen im Winter blühen, Ulmenbäume Birnen tragen und ein normaler Mensch unsterblich wird.

Aber ich bin es leid, weiter Perlen vor die Säue zu werfen.



Mach jetzt keinen Rückzieher. Hier ist mein Vorschlag:

Von Montag bis Freitag gehört meine Liebe dir,

aber am Samstag möchte ich gern Ausgang haben...!

Bestrafe mich nicht länger! Denn da draußen finde ich ohne dich keinen Frieden.

Ich bin ein Mann, der bereut und möchte, wie ein Vogel zurück in sein Nest.

Kein Heiliger, nur jemand mit Macken!



Was habe ich nicht alles für uns getan?!!

Dich zu verlieren war eine Qual! Es tut weh, dass es so weit kommen musste.

Heule und winsel weiter um Entschuldigung!

Aber ich werde dir keine Träne nachweinen!