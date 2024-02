Als Partygirl bin ich unverwundbar

dann fühle ich gar nichts –

bloß keine Gefühle zulassen!

Auch wenn ich es eigentlich besser wissen müsste...

Ich bin die Schlampe vom Dienst,

das Telefon läuft heiß,

und an der Tür klingelt es auch dauernd.

Seht ihr, ich werde geliebt!

Auf 3! Auf Ex! 1, 2, 3

Immer runter mit dem Zeug.

Und dann häng ich mich an den Kronleuchter –

und schwinge hin und her

So muss das Leben sein -

als ob’s kein Morgen gäbe!

Ja, dann fliege ich wie ein Vogel durch die Nacht,

und spüre, wie allmählich meine Tränen trocknen

Und jetzt durchhalten - die Nacht durchstehen

Und bloß nicht runtergucken,

bloß nicht die Augen aufmachen!

Solang noch kein Tageslicht zu sehen ist,

muss das Glas immer voll sein.

Und dann zeigt sich irgendwann die Sonne –

und ich bin ein Haufen Elend.

Und will einfach nur weg, weg von allem –

dann schäm ich mich einfach nur -

in Grund und Boden.

(Eine Party nach der anderen. Das kannte Sia auch aus ihrem früheren Leben, als sie große Probleme mit Alkohol hatte.)