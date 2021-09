Vielleicht bin ich ein Träumer,

vielleicht versteht man mich falsch.

Vielleicht siehst du nicht die Seite von mir,

die du sehen solltest.

Vielleicht bin ich verrückt,

vielleicht bin ich der einzige.

Vielleicht liege ich einfach daneben,

vielleicht habe ich einfach die Nase voll.

Vielleicht ist es Zeit mich zu ändern

und alles hinter mir zu lassen.

Ich war nie der Typ, der allein loszieht.

War immer zu ängstlich, es auszuprobieren.

Also – warum fühlt es sich so falsch an,

MEHR zu wollen, ein besseres Leben anzustreben?

Worauf warte ich noch?

Nichts bleibt, wie es ist,

vielleicht ist es Zeit, mich zu ändern.

Vielleicht ist es hoffnungslos,

vielleicht sollte ich einfach aufgeben.

Was ist, wenn ich mir nicht trauen kann?

Was ist, wenn ich einfach nur Hilfe brauche ?

Vielleicht ist es Zeit, mich zu ändern,

alles hinter mir zu lassen.

Worauf warte ich eigentlich noch?