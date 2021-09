Mal Hand auf’s Herz!

die Wahrheit ist doch:

Wir leben tagaus tagein mit der Erkenntnis, dass wir einige Dinge ändern müssten.

Doch wir tun es einfach nicht.

Natürlich wissen wir es besser,

machen aber trotzdem immer wieder dieselben kleinen Fehler.

Wir drehen uns im Kreis –

ein Kreis so klein und rund, wie ein Pennystück.

Jeden Tag auf’s Neue werden wir damit konfrontiert, und machen dennoch weiter!



Diese kleinen Dinge nerven und machen uns müde.



Ich weiß genau, wie du, um die Probleme, die ich dir jeden Tag auf’s Neue bereite.

Wenn du glaubst, mir macht das nichts aus, irrst du dich gewaltig.

Denn ich bin genauso frustiert wie du.

Zum Beispiel Kleinigkeiten, das Wort: „Entschuldige“ kommen mir einfach nicht über die Lippen.

Und steht’s um deine kleinen Macken?

Die Angst um deinen kleinen Reichtum.

Dafür bist du bereit, alles zu tun!

Aber sei doch mal ehrlich: kein Zweck heiligt die Mittel!



Sag, was du willst, aber eigentlich müssten wir uns geschlagen geben

und zugeben, dass wir nicht über unseren eigenen Schatten springen können oder wollen. Und das macht uns auf Dauer kaputt.



Es sei denn, wir erkennen die Gefahr und kämpfen gegen sie an.



Wir sollten die Chance nutzen, alles auf Null zu stellen

und noch einmal ganz von vorn beginnen.