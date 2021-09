Ich bin nichts weiter als ein One-Night-Stand,

den du seit einem verdammten Jahr Nacht für Nacht flachlegst,

nur weil aus deinen Schleimeraugen fette Krokodilstränen tropfen.



Ich bin das schlechte Beispiel, das allen Mädchen leuchtend vorangeht.

Weil ich die Tränen heule, in denen wir alle ersaufen.

Ich bin deine Schmuggelware. Oder Schmugglernutte.

Und ich spiele mit, wenn du mehr willst.



Nur: Spaß hast du keinen mit mir.

Weil ich dir keine Lust vorlüge.

Also: warum willst du nicht einfach so davon kommen – ohne fight?



Weil ich heute dran bin:



Du kannst nicht mehr zu mir kommen,

wenn sie abends nicht nach Hause kommt.

Du hast dein Bett gemacht.

Liegen musst du alleine drin.



Ich weiß, dass du aus meiner Angst deinen Gewinn ziehst.

Also ist es jetzt Zeit, mit dem Feind gemeinsame Sache zu machen und abzuhauen.

Weil ich keine willige Deckung bin. Und weil ich kein Lob will.

Dein Pech.

Du wirst für heute so davon kommen.

An den schlechten Tagen, da sieht’s dann anders aus.