Als ich dich das erste mal gesehen habe,

hast du grade deine frischgewaschenen Unterhosen aufgehängt.

Von diesem Moment an wusste ich, dass es nur auf eines rauslaufen würde:

Du und ich gegen den Rest der Welt.

Du bist völlig allein auf dieser Welt, ohne Familie, ohne Verwandte.

Und ich bin nicht ernst zu nehmen.

Wir haben diesen Schwur gemacht: niemals Verrat. Immer zusammen. Jawoll.

Daran gibt es keinen Zweifel. Nicht mal nach ?nem Lügendetektortest.

Wir sind also losgezogen. Selbstmordkommando, sozusagen.

Ich hatte meine 45er.

Luftpistole. Nachgebautes Modell.

Ich hatte gedacht, dass wir die sowieso nie brauchen.

Ich hätte auch nie gedacht, dass der andere ?ne echte hätte.

Du bist zuerst rein. Dein Pech.

Ich hab dir ja noch nachgebrüllt: ’Bleib’ da.’

Aber der Verkehr war halt zu laut.

Auf jeden Fall: ich hab’ dir versprochen, dass wir nur gemeinsam sterben würden.

Ich also hinterher. Und gleich ?ne Kugel abgekriegt.

Ich hab’ dem Typ das nächstbeste, was ich greifen konnte, übern Schädel gezogen.

Das war ?ne Dose Baked Beans und ?ne Ausgabe von ’Womens Weekly’.

Dann hab’ ich das Geld geschnappt, dich auch gleich und dann nix wie weg.

War nur leider nicht sehr weit.

Auf’m Parkplatz haben nämlich schon 40 Bullen gewartet.

Dreimal dürft Ihr raten, wen’s erwischt hat.



Und wie wir uns dann sterbend in den Armen gelegen sind,

da hast du noch gesagt: ’Mach dir keine Sorgen, Süßer.

Wir sind auf jeden Fall noch zusammen.’

Ja, du hast es halt mit einem Loser wie mir probiert.

Ob wir jetzt im Himmel landen oder in der Hölle, ist eigentlich wurscht.

Immer noch besser als in getrennten Zellen.

Du und ich gegen den Rest der Welt.



Kuck mal, da oben, die Sterne.

Die scheinen nur für uns.