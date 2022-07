Mick Jagger hat den Titelsong geschrieben für die Miniserie Slow Horses – da geht es um eine Abteilung des britischen Geheimdienstes. Da sind aber nur die abgeschobenen Agenten, die irgendwann mal Mist gebaut haben und seitdem kein Bein mehr auf den Boden kriegen. Sie alle müssen im Slough House arbeiten. Die Büros abgefuckt, düster und runtergekommen. Sie fristen ihr Dasein mit nutzlosen Aufgaben und Papierkrams. Ihre Perspektive, wieder richtige Aufträge zu bekommen, geht gen null. Und sie wollen nichts lieber, als wieder mitspielen zu dürfen, da drüben in den modernen Gebäuden des britischen Geheimdienstes.

Schau dich doch um: alles Loser, Außenseiter und Trunkenbolde,

hier kämpfst du ums Überleben.

Ein einziger Fehler hat gereicht damals, und du branntest auf dem Scheiterhaufen.

Du bist durch, du bist der Dumme, du bist durchgefallen.

Und trotzdem ist da noch Hoffnung,

also sagen wir:

der Hauch einer Hoffnung, dass du irgendwann wieder mit an den Tisch darfst,

deine Schande aus dem Gedächtnis gebrannt.

Ja, es ist kein schönes Spiel,

in dem ein Einzelner die komplette Schuld zugeschoben bekommt.

Du stehst da draußen allein auf weiter Flur und versuchst wieder reinzukommen

und kennst noch nicht mal meinen echten Namen.

Du hast Leichen angehäuft,

deine Quellen ausgelutscht

und wirst dennoch mit Verachtung gestraft.

Lass es mich mal so sagen: die Götter meinen es nicht gut mit dir.

Sieh zu, dass du zurück auf die Schienen kommst,

dass die Zahlen stimmen.

Kümmer dich brav um den ganzen Papierkram,

während es feucht von den Wänden heruntertropft.

Vielleicht schaffst du es ja doch nochmal zurück

an den Platz an der Sonne,

vielleicht darfst du irgendwann wieder mit den großen Jungs spielen...

Aber die Chancen stehen 1 : 1 Million.

Original-Songtext auf Englisch

Surrounded by losers

Misfits and boozers

Hanging by your fingernails

You made one mistake

You got burned at the stake

You're finished, you're foolish, you failed

There's always a hope

On this slippery slope

Somewhere a ghost of a chance

To get back in that game

And burn off your shame

And dance with the big boys again

It's a strange, strange game

Strange, strange game

Such a shame, shame, shame

Yes a strange game

You got to carry the blame

In this strange game

You're out on a limb

And you're trying to get in

It's a strange game

You piled up the corpses

Exhausted your sources

Living right under a cloud

The odds are against you

The gods haven't blessed you

You better get back on the rails

Drill down on the data

Keep pushing the paper

The damps dripping down on the walls

It's a million to one

There's a place in the sun

To dance with the big boys again

It's a strange, strange game

Strange, oh, so strange

You don't even know my real name

It's a strange game

You got to carry the blame

In this strange strange game

You're out on a limb

Trying hard to get in

It's a strange game