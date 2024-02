Ich hab dich losgelassen.

Wie so’n Bündel Luftballons.

Ohne nachzudenken.

Hab’s damals nicht besser gewusst.

Heute weiß ich, dass es viel zu früh war.

Und jetzt werden wir nie wissen,

ob all das,

was war,

wahr war.

Für dich und mich.

Weil ich nie so richtig gewusst hab,

ob ’grade jetzt’ nicht ’viel zu früh’ war.

War wohl viel zu früh.

Warum kann sie mir nicht sagen, wo sie grade steckt?

Wo steckst du?

Sie hat micht rausgelassen.

Und ich will nur noch eins: wieder zurück.

Warum kannst du jetzt nicht anrufen und mir sagen,

dass ich dir fehle,

dass du mich brauchst?

Die Zeit, die wir verplempert haben, ist längst Geschichte.

Nur: die Worte, die ich hören will, würden mich nur wieder drüberhinwegtäuschen.

Also: Wem tut jetzt was leid?

Ich weiß, dass du Recht hast.

Du hast immer Recht.

Könntest du jetzt bitte das Licht ausmachen?