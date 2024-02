Louis, Louis,

Spiel uns ein Lied!

Louis, Louis

Diese Bühne sehnt sich schmerzlich danach!

Bitte komm zurück zu der stummen Generation,

wir haben niemanden zu bieten.



Louis, Louis,

Unsere Sterne tanzen nicht mehr

Louis, Louis,

Verlass das Himmelreich und komm runter zu uns!

Die Atmosphäre ist negativ geladen.



Wir wollen keine Helden

Louis, Louis,

alles, was wir wollen, ist Musik!

Louis, Louis,

Du spielst es ohne Melancholie



Louis, Louis,

sie haben alle Dichter erschossen.

Die Welt ist nicht mehr so, wie du sie kennst

Es gibt keinen, der weiß, was zu tun ist.

Deshalb bleiben wir hier unten

und werden nicht aufgeben.



Louis, Louis,

wenn nur die Musik die Antwort geben kann,

dann ist jedes Lebewesen ein Tänzer.



Bitte spiel für uns alle einen Song!

Spiel ihn so, als ob es der einzige wäre,

damit er durch die Täler fliegt

und sich in die Rosen und Beeren legt.



Spiel uns ein Lied!