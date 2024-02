Sie:

Dich trifft keine Schuld,

wir haben über die Stränge geschlagen,

und jetzt schaffe ich es nicht mehr,

deinen Platz freizuhalten.

Er:

Du hast jetzt also einen neuen Stern gefunden,

den du umkreisen kannst…

(Wer weiß?) Vielleicht liebst du ihn sogar?

Aber ich glaube, dass du uns zu früh abgeschrieben hast.

Oh Mann… ab wann und wo ging es mit uns den Bach runter?

Ich Idiot war mir deiner wohl zu sicher…

Denn immer wenn ich dich losgelassen habe,

wusste ich,

dass Du wieder zu mir zurückkommst.

Sie:

Mein junges Herz wollte glauben,

dass wir füreinander bestimmt sind

Junge Herzen brauchen Liebe...

Sieh es als Lektion an - nur das, was wir SELBER wollen

steht in den Sternen geschrieben.

Das habe ich begriffen in meinen schlaflosen Nächten.

Er:

Wann immer ich dich hab gehen lassen,

wusste ich,

dass du wieder zu mir zurückkommst.

Ich Idiot war mir deiner wohl zu sicher…