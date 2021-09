Ich brauche ein Zimmer mit Aussicht,

mit einem Sessel am Fenster,

’ner Tasse Kaffee und ’ne Zigarette, oder auch zwei.



Ich schau mir den Himmel an,

wie er von diesig grau in schwarz übergeht,

sehe meine Nachbarn, wie sie zur Arbeit gehen

und wie sie abends erschöpft und ausgebrannt zurückkommen.

Ich denke an dich.

Und danke Gott für diesen schönen Blick aus dem Fenster.



Ich denk daran, wie du mich zum Schwimmen mitgenommen hast,

das Meer war dunkel und kalt.

Du warst vorher schon oft dort – mit vielen anderen Mädchen

(Hat man mir erzählt).

Aber – was ist schon ein Mann ohne Vergangenheit?

Wir lieben ihn für seine Lügen.

Wollen ihn dazu kriegen, dass er für immer bei uns bleibt,

bis dann doch alles auffliegt.

Aber Gott sei Dank hab ich diese schöne Aussicht hier.



Diese schöne Aussicht. Du ... Ich lieb dich immer noch...



Es dämmert und die Stadt füllt sich mit Lichtern,

Autos bewegen sich wie schimmernde Perlen an Ketten durch die Leere der Nacht.

Der Wein steigt mir in den Kopf.

Und ich bin wie gelähmt, kann nicht aufstehen,

hab nicht die Kraft ins Bett zu gehen – ohne dich

Aber Gott sei Dank hab ich diese schöne Aussicht hier.



Diese schöne Aussicht. Du ... Ich lieb dich immer noch...



Ich war blind – zu blind, um falsch von echt zu unterscheiden.

Ich war so damit beschäftigt vorwärts zu kommen,

hab nie innegehalten, um zu überlegen, wo ich eigentlich hin will.

Aber ich hab meine Lektion gelernt,

aus den Tränen, die ich weinen musste.

Manchmal hilft’s, sich Zeit zu nehmen,

einfach mal alleine da zu sitzen und die Welt an sich vorüberziehen zu lassen.

Denn jeden Tag ist sie anders und neu.

Danke Gott für diese schöne Aussicht.

Jeden Tag ist sie anders und neu.