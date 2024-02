Du.

Dein Oldsmobile.

Und deine Süße im Arm.

Und so donnert ihr den Boulevard runter.

Deine Taschen klimpern vor Geld,

Freitag kam die Lohntüte,

und heute ist Samstag,

und da kommt dieses Kribbeln,

solange, bis du nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht.



Du kämmst dir die Haare glatt nach hinten,

Du rasierst dich,

In deinem Gesicht darf keine Spur mehr sein von den ganzen anderen Tagen in der Woche.

Weil heute Samstag ist, und das ist dein Tag.



Rot halten.

Grün fahren.

Das ist die Nacht - die wird wie keine sein, die du bisher erlebt hast.

Ab auf die Piste, auf die Suche nach Samstag Nacht.



Sag’ mir:

Ist das das Klack von den Billard-Kugeln?

Die Neonröhren?

Oder das Telefon, wenn dein zweiter Cousin anruft?

Die Kleine hinter der Bar, die dich anlacht aus’m Augenwinkel?

Magie?

Oder Melancholie und eine Träne?



Is’ kalt, und drum zitterst du auch.

Und du träumst von all den Samstagen bisher,

und dann stolperst du auf der Suche nach Samstag Nacht.