Operator,

diese Nummer bitte.

So lange her.

Wahrscheinlich erinnert sie sich gar nicht mehr an meine Stimme,

und wenn ich die Tränen runterwürgen muss,

klingt sie sowieso anders.

Hallo, Martha, hallo, ist da Martha ?

Hier ist der gute alte Tom Frost.

Ich ruf von ganz weit weg an...

Nein, das kostet dich nix.

Mein Gott, das ist jetzt bald vierzig Jahre her,

oder mehr.

Erinnere dich.

Lass uns ’nen Kaffee trinken gehen,

wie damals, einfach quatschen.



Ich fühl mich alt,

ja du bist auch älter geworden.

Wie geht’s deinem Mann und den Kindern?

Ich hab auch geheiratet,

weißt du ja.

Schön, dass du jemand gefunden hast,

der dir ein Gefühl von Sicherheit gibt.

Hab ich nie gekonnt.

Wir waren einfach zu jung damals,

zu dumm, zu kindisch . . .

Und jetzt sind wir erwachsen.



Ich war damals ziemlich impulsiv.

Bin ich wahrscheinlich noch immer.

Und das einzige, worum’s mir damals ging,

war dir zu beweisen, was für’n Kerl ich bin.

Dass wir zwei zusammenkommen,

ich glaube, das hat nicht sein sollen.

Martha ?

Martha, ich . . . ich liebe dich,

noch immer.

Merkst Du das nicht?



Damals,

das war eine Zeit aus Rosen,

aus Poesie,

Und du warst alles für mich,

und ich war alles für dich.

Und morgen gab’s nicht,

die Sorgen hatten wir uns für die Regentage aufgespart.

Und ich erinnere mich noch an die stillen Abende,

wo ich neben dir lag und gezittert habe vor Zärtlichkeit...

Martha?

Martha?

Aufgelegt.