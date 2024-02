Erklär mich meinetwegen für verrückt:

aber für mich bist du blau. Indigo blau:

dein Lachen, dein Stirnrunzeln, deine Augen. Du.

Du bist in mich reingerauscht,

Du hast mich angelächelt,

ja und jetzt?

Jetzt will ich dich.

Weil die Welt schön wird, wenn du in der Nähe bist.

Ein Traum wird. Liebe wird.

Erst eine Welt wird.

In der du die Königin bist.

Und ich dein König.

Ich will dich.

Heute.

Und danach auch noch.