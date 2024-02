Das waren noch Zeiten, als wir jung waren.

Wir haben die Nacht mit Liebe zum Leuchten gebracht,

den ganzen Tag dann durchgepennt,

um wieder nüchtern zu werden.

Songs von Coldplay gehört,

haben uns hinter unseren Lieblingszeilen versteckt

und lautstark gesungen:

Let's go back to the start!

Einmal noch so verliebt sein wie mit 17,

als man nichts anderes sein musste,

als einfach nur 17

- aber mittlerweile ist all das

in unseren Erinnerungen verloren gegangen.

Aber es gibt da dieses Lied,

das mich nochmal zurückbringt in die Zeit damals

zu uns

– und dann sind wir wieder so verliebt wie mit 17.

Erinnerst du dich noch an den Song,

den ich dir vorgespielt hab,

den ich nur für dich geschrieben hatte?

Meine Gitarre war ein bisschen kaputt und „leicht verstimmt“.

Und am gleichen Tag abends haben wir dann

bei deiner besten Freundin übernachtet,

drüben in Pine,

und hatten Sex draußen im Wald hinter ihrem Haus.

(Vielleicht kriegen wir das ja noch mal hin,

so wie damals mit 17).

Original-Songtext in Englisch

Could you love me like we're seventeen

When we didn't have to be anything

Anything, but seventeen

Now we're lost in our memories

Remember when we were young

We'd light up the night with drunken love

Sleep through the day to sober up

Listen to Coldplay songs

And hide in the words of your favorite line

Singing „let's go back to the start“

Could you love me like we're seventeen

When we didn't have to be anything

Anything, but seventeen

Now we're lost in our memories

But I got a song that brings me back

Back to us again

So you'll love me like, love me like

Love me like we're seventeen

Love me like we're seventeen

Remember the time that I

Played you a song I wrote for you

My broken guitar was out of tune

And later that night when we

Stayed at your best friend's place in Pine

Made love in the woods behind her house

Could you love me like we're seventeen

When we didn't have to be anything

Anything, but seventeen

Now we're lost in our memories

But I got a song that brings me back

Back to us again

So you'll love me like, love me like

Love me like we're seventeen

I got, you got, we got lost

No I won't let it stay this way

We'll be everything we were