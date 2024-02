BWL, Datingshows und Depression meets Schmiersuff, Sturzsuff und Vernichtungstrinken. Sie schreibt Moderationskarten, er schreibt Geschichten. Und du schreibst uns am besten deine Vermutungen, Befürchtungen und Wünsche an: 1plus1@swr3.de

Die Auflösung gibt's kommenden Mittwoch in der neuen Folge von "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.