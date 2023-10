Sabrina und Max freuen sich über eure zahlreichen Mails zum letzten Doktorspiele-Thema Affären. Heute möchten sie deshalb nochmal genauer auf die Sichtweise der betrogenen Person eingehen. Max erzählt, wie für ihn mit 20 die Welt zusammenbrach, als er erfuhr, dass seine Freundin offen mit einem anderen knutscht. Er war voller Hass und findet seine harte Reaktion heute fast ein bisschen kindisch.

Doch was passiert, wenn eine Frau betrogen wird, wenn sie schwanger ist? Was sind häufige Gründe fürs Fremdgehen? Warum sollten sich betrogene Partner die Frage nach der Mitschuld nicht unbedingt stellen? Und ist es überhaupt Betrug, wenn keine Gefühle im Spiel sind, zum Beispiel, wenn Männer zu Prostituierten gehen? Zu all dem gibt es wahre Geschichten von Hörern und einen Standpunkt von einem Psychologen.

Sabrina und Max appellieren an die Betrüger: Nutzt Kondome! Und raten allen Betrogenen, die keine normale Beziehung mehr führen können, weil sie rasend eifersüchtig sind: Lasst euch professionell beraten!

Zum Schluss haben beide noch einen Podcast-Tipp: Freundschaft Plus – Liebe, Sex und Beziehung aus weiblicher Sicht.