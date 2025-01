Aline Abboud ist Journalistin, Reporterin und Moderatorin der Tagesthemen. Sie bezeichnet sich selbst gerne als „Halb-Libanesin mit ostdeutschem Migrationshintergrund“. Ihr liegt besonders am Herzen, dass die Menschen ihre zweite Heimat, den Libanon, besser verstehen und nicht nur mit dem Bürgerkrieg in Verbindung bringen.



2006 erlebte sie den Ausbruch des Krieges hautnah, als sie wie jeden Sommer ihre Familie im Libanon besuchte. Hier erfahrt ihr, wie sie diese dramatischen Momente erlebte. Außerdem teilt sie, warum sie bewusst Begriffe aus der DDR verwendet und wie sie bei den Tagesthemen mit ihrer Kleiderwahl frischen Wind in die Sendung brachte – was nicht bei allen gut ankam.