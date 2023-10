Wie gut bin ich beim Sex? Was heißt überhaupt “gut im Bett” sein?

Reicht es das Handwerk zu beherrschen oder geht es mehr um die Attitüde, die Herangehensweise? Welche Rolle spielen Gerüche und Geräusche? Wie entwickelt es sich in Langzeitbeziehungen?

Max und Sabrina haben Fragen über Fragen.

Aber es wird auch sehr philosophisch: Was ist überhaupt guter Sex? Und wo ist der Unterschied zwischen einem guten Liebhaber und gutem Sex?