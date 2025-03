Was ist dran am verflixten siebten Ehejahr? Ist es nur ein Sprichwort oder lassen sich wirklich viele Paare nach sieben Jahren Ehe scheiden? Hier gibts die Antwort!

„Das verflixte siebte Jahr...“ – kennt ihr das Sprichwort auch? Viele Paare haben nach sieben Jahren offenbar Probleme mit ihrer Beziehung oder Ehe, ist die landläufige Meinung. Doch ist das wirklich so? Das Statistische Bundesamt in Baden-Württemberg bestätigt das zumindest für den Südwesten von Deutschland.

Ehe – wann scheiden sich die meisten Paare?

Am häufigsten wurden 2024 zwar Scheidungen im 8. Ehejahr erfasst, dann im 7., gefolgt vom 9. Ehejahr. Allerdings gilt als Endzeitpunkt das Jahr, in dem das Scheidungsurteil rechtskräftig wird. „Da die Scheidung in den meisten Fällen erst nach einer einjährigen Trennungszeit ausgesprochen wird, sind Ehen faktisch nicht im 8., sondern bereits im 7. Ehejahr am häufigsten zerbrochen “, schreiben die Statistiker.

Damit eure Ehe nicht im siebten Jahr in die Brüche geht, haben wir hier fünf Tipps für eine glückliche Beziehung:

Wie lange hält eine Ehe?

Aber wer das siebte Jahr geschafft hat, ist noch nicht über den Berg. Die durchschnittliche Ehedauer aller im Jahr 2024 geschiedenen Ehen lag bei etwa 16 Jahren. Zwölf Paare ließen sich 2024 im Jahr der „Goldenen Hochzeit“ scheiden, also nach 50 Ehejahren.

