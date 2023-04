Die Domina auf dem Campingstuhl, Sexträume mit Bastelaugen und Aphrodisiaka, die nicht wirken – Max und Sabrina feiern ihre Lieblingsfolgen und euch als Fans! Unseren beiden Podcastern hat es riesigen Spaß gemacht, miteinander, und mit euch! Ihr habt immer wieder so positives Feedback gegeben, eine beeindruckende Offenheit gezeigt und dem Podcast mit zu dem gemacht, was er war. Max hat in 136 Folgen sehr viel über Frauen und ihre Gefühlswelten gelernt und Sabrina weiß endlich, wie groß die Klitoris wirklich ist! Brüste, Penise und Vulvas ebneten ihren Weg – Doktorspiele der Podcast geht nun zu Ende. Hört die alten Folgen weiterhin. Danke für drei fantastische Jahre!