Die Tierdocs: Ochse schwimmt auf einem Boot

In dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast: Horst Lichter. Viele kennen ihn als Moderator der Kultsendung „Bares für Rares“ oder als früheren TV-Koch, doch diesmal lernen wir den Menschen Horst noch intensiver kennen. Horst hat gerade sein neues Buch veröffentlicht: „Zeit für Freundschaft“. Darin philosophiert er darüber, was wahre Freundschaft ausmacht und wirft einen offenen Blick auf die Freunde in seinem eigenen Leben. Manchmal wird ihm vorgeworfen, er sei „zu glatt“ und einfach immer freundlich. Aber wer ihn mal erlebt hat, merkt schnell, dass das echt ist: Horst ist ein Menschenfreund durch und durch, mit einem ehrlichen Interesse an anderen.

Im Gespräch erzählt er offen, wie seine Frau ihn kritisiert, weil er oft zu schnell das Gefühl gibt, dass jemand sein Freund ist. Natürlich erzählt Horst auch von den schweren Zeiten in seinem Leben: wie er schon mit 28 einen Schlaganfall erlitt, danach eine Zeit lang halbseitig gelähmt und sprachbehindert war, und wie er trotzdem seinen Weg weiterging – mit einem unglaublichen Lebenswillen und Humor.

Nach dieser Folge werdet ihr bestimmt auch über eure eigenen Freundschaften nachdenken und vielleicht den ein oder anderen Menschen in eurem Leben neu betrachten. Ein herzerwärmendes, humorvolles Gespräch mit einem beeindruckenden Menschen.

