Dirk von Lowtzow, der Kopf von Tocotronic, zählt zu den besten Songtextern Deutschlands. Neben der Musik hat er sich mittlerweile auch als Autor einen Namen gemacht. In „Im Dachsbau“ schrieb er über die prägenden Erinnerungen seiner Jugend und in „Ich tauche auf“ teilte er seine Gedanken und Ängste aus den Pandemie-Jahren 2020/21. „Ich möchte von diesem traurigen Jahr erzählen, als wäre es die schönste Zeit meines Lebens gewesen“, heißt es darin.

In diesem Podcast spricht Dirk über seinen besten Freund, der viel zu früh verstorben ist und wirft einen Blick zurück auf 30 Jahre Tocotronic – eine Band, die längst zur festen Größe der deutschen Popkultur geworden ist. Mit ihren poetischen Texten haben sie eine ganze Generation geprägt. Viele ihrer Zeilen wurden zu Kult-Slogans, wie „Ich will Teil einer Jugendbewegung sein“ oder „Keine Angst für niemand“.

Dirk erinnert sich außerdem an den legendären Moment, als Tocotronic auf der Bühne einen Preis ablehnten, und erzählt von den Zweifeln, die ihn schon sein Leben lang begleiten. Aus diesen Gefühlen entstand schließlich einer ihrer bekanntesten Songs: „Im Zweifel für den Zweifel“.

Und dann gibt es noch seinen Ausflug in die Schauspielerei: Dirk hatte einen Kurzauftritt in „Hallo Spencer – Der Film“. Warum das für ihn ein wahr gewordener Kindheitstraum war und wieso er so viele Stofftiere zu Hause hat – auch darüber spricht er in dieser Folge.

Hier geht's zu unserem Podcast-Tipp: https://www.ardaudiothek.de/sendung/telephobia-dieser-eine-anruf/12641441/