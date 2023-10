In dieser Hintergrundfolge geht’s um die französischen Geheimdienste und um die Frage: Warum sind DGSE und DGSI den meisten völlig unbekannt? Im Gespräch mit dem ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg klärt Eva-Maria Lemke unter anderem, warum die Bedrohung durch den IS, den sogenannten Islamischen Staat, eines der großen Themen für die französischen Geheimdienste ist. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, hört auch in die begleitende Folge "Die Terror-Planer und der Albtraum von Paris".

