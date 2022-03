Viele Eltern haben sich die vergangenen zwei Jahre nicht mehr so wirklich getraut, in einen Indoor-Spielplatz zu gehen... Jetzt kam für Anneta die Einladung zu einem Kindergeburtstag. In einem Indoor-Spielplatz. Was war da los? Wie fühlt es sich an nach so langer Zeit wieder mit den Kindern dahin zu gehen? Wie war es für die Kids? Monja und Anneta reden nicht nur darüber, auch über den coolsten und lustigsten Kita-Anruf, den Monja bekommen hat – der wirklich alle Emotionen in ihr ausgelöst hat. Und: Skiurlaub mit den Kindern, super ultra last minute. Anneta, die noch nie Urlaub im Schnee gemacht hat, hat sich getraut. Freitag Mittag gebucht, Samstag morgen losgefahren. Wie ihre Tochter doch noch Skifahren gelernt hat, obwohl sie mit dem Skilehrer vor Ort nicht klar gekommen ist, erfahrt ihr in dieser Folge.