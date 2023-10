Moritz Neumeier ist Comedian, Podcaster und Poetry Slammer und – nach eigener Aussage - hauptsächlich Vater.

Seit einigen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Schule und spätestens seit der Einschulung seines ältesten Sohns, nimmt dieses einen großen Teil seines Lebens ein. Nach längerer Abwägung geht sein Sohn auf eine freie Schule, die von den Eltern mitverwaltet wird und bei der Moritz im Vorstand sitzt.

Bob Blume möchte natürlich ganz genau wissen, was an dieser Schule anders und besser ist als an staatlichen Schulen.

Gemeinsam sprechen die beiden darüber, was sich Moritz in seiner eigenen Schulzeit gewünscht hätte. Es geht um Leistungsdruck, von Lehrern abgestempelt werden, Pubertät und Depressionen und die Frage, was man eigentlich in der Schule hätte lernen sollen.