Wir kennen ihn als Kommissar im ARD-Kroatien-Krimi. Er hat in dem oscarprämierten Film „Die Fälscher“ mitgespielt“ und überhaupt schon mehrfach in Hollywood gedreht. Mit Kevin Costner zum Beispiel, mit dem er während der Drehpausen Musik im Wohnwagen gemacht hat, schließlich ist Lenn auch ausgebildeter Violinist. Er wurde in Leningrad geboren, ist aufgewachsen in der DDR. Über seine wechselvolle Familiengeschichte und wie er den Tod seines geliebten Vaters überwand, schreibt er in dem Buch „Familienbande“.