Mirja Boes ist Komikerin, Schauspielerin, Sängerin und jetzt auch Autorin. Ihre Kinderkann sie damit allerdings nicht beindrucken. HEY, ICH BIN AUTORIN rief sie ihrem desinteressirten Sohn nach, als der Karton mit den ersten Büchern ankam. Der rief zurück: NEIN, DU BIST CLOWN.

In ihrem Buch "Es ist nicht alles Mett, was glänzt" erzählt sie von all dem Essen in ihrm Leben und was sie damit verbindet.