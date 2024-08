Die Rennrodlerin ist die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin der Geschichte. Sie wurde bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking jeweils Doppel-Olympiasiegerin. Bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 gewann sie das dritte olympische Einzelgold in Folge.

Es ist eine der großen Sportgeschichten dieses Jahres. Sie selber hatte auch nicht damit gerechnet, dass sie aus der Babypause noch einmal so stark zurückkommen würde. Und nach den deprimierenden Erfahrungen vom Weltcup in Peking vor ein paar Monaten war sie nicht sicher, ob sie überhaupt noch mal nach China reisen wollte. Und dann wurde es doch der ganz große Triumph, letztendlich als Familienprojekt ...