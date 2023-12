Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele Kinder die in diesen Tagen 3 oder 4 werden, noch nie „bewusst“ ihren Geburtstag feiern konnten. Also so richtig. Nicht nur mit Mama und Papa, sondern so richtig mit Freunden. Annetas kleine Tochter gehört dazu. Im April Geburtstag – und da waren die letzten 2 Geburtstage – eher klein klein klein. Wie es jetzt gelaufen ist: der erste „richtige“ Mädchen-Geburtstag, mit fetter Pony-Motiv-Torte im Indoorspielplatz! Darüber sprechen Monja und Anneta und erinnern sich auch an ihr „erstes Mal“ im Indoorspielplatz. Der besondere Platz mit dem dauernden Duft von Socken und Pommes.

Und: Es ist da, Monjas Pferd! Also noch nicht da, wo es dann stehen soll, aber schon mal in Monjas Leben und es trägt schon Monjas „rosa“ Erstausstattung. Warum jetzt noch eine „Oma“ schön wäre, um Monjas Gewissen zu erleichtern – hört rein!