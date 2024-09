Sprache verändert sich - das war schon immer so und wird immer so sein -

aber das ist noch lange kein Grund, sich darüber die Köppe einzuschlagen oder aufeinander loszugehen. Petra Gerster, Viele Jahre hat Moderatoren der 19:00 Uhr Sendung heute, hat das selbst erlebt.

Sie hat über diesen Krieg um Wörter und das Gendern geschrieben in Vermintes Gelände -Wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert - und mittlerweile wird ja fast alles in Frage gestellt, von der Frage, wer darf was sagen ? bis hin zu der Anzahl der Geschlechter.