Ann Sophie ist Musical-Sängerin, Popmusikerin, Songschreiberin und Schauspielerin. Momentan spielt sie auf der Bühne eine Traumrolle, die Elsa in „Die Eiskönigin“. Der Weg, der sie dorthin geführt hat, war selten ein leichter. Sie hat immer für sich kämpfen und einige Hindernisse überwinden müssen. Zum Beispiel, als sie für den ESC 2015 ins kalte Wasser geworfen wurde und Deutschland null Punkte bekam. Sie hat immer wieder an sich selbst gezweifelt und dennoch an ihrem Traum festgehalten. Warum Singen für sie eine Heilung ist, erzählt sie hier.

Hier geht's zu unserem Podcast-Tipp „Interpretationssache - Der Musikpodcast“:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/interpretationssache-der-musikpodcast/12626637/