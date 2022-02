Wie wurdet ihr aufgeklärt? Von der Bravo, vom Internet, von Freunden? Bei Sabrina war es eine angsteinflößende Nonne in der Schule, bei Max der große Bruder und Pornofilmchen in der großen Pause.

Aufklärung ist kein einfaches Thema, schon in Beziehungen kann es schwierig sein, über Intimes zu sprechen. Deshalb haben Sabrina und Max recherchiert: Was raten Sexualpädagogen? Wie klärt man Kinder am besten auf? Sie sprechen über den Umgang mit kindlicher Sexualität, welche Begriffe für Geschlechtsorgane geeignet sind, wie wichtig die berühmten „Doktorspiele“ für Kinder sind und welche Regeln dafür gelten müssen. Alles unter dem Motto: nichts tabuisieren und auf die Selbstbestimmung der Kinder achten. Darüber, welche herausfordernden Fragen Kinder in peinlichen Momenten so stellen können, wurden sogar schon Bücher geschrieben, die in diesem Podcast auch empfohlen werden.

Sexualaufklärung bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

https://www.bzga.de/was-wir-tun/sexualaufklaerung-und-familienplanung/